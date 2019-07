Gaia e Giorgia Cupaioli, gemelle d'oro del nuoto sincronizzato

Ultimo appuntamento stagionale, nel weekend appena trascorso, nella splendida cornice della piscina di Budapest, in Ungheria per l'Hungarian Open, con doppia medaglia d'oro nel nuoto sincronizzato nella specialità del duo tech e free juniores per le gemelle vastesi Gaia e Giorgia Cupaioli, da quest'anno in forza alla società Cpf Team Roma.

Un finale di stagione agonistica che le ha viste crescere sotto il profilo tecnico/atletico facendo aumentare loro autostima e consapevolezza dei propri mezzi, sotto la guida di un Team di elevato livello cui spiccano le allenatrici De Angelis e Pannunzi.

Soddisfazione per la loro prima gara internazionale in cui, con le compagne di squadra, si sono confrontate con atlete di altre nazionalità a cospetto di giudici stranieri, auspicando che sia solo il punto da cui ripartire in vista della nuova stagione agonistica.

Complimenti ragazze e buone meritate vacanze estive.