Cristian Stivaletta e la Vastese ancora assieme: scelta di 'cuore... biancorosso'

Ancora assieme Cristian Stivaletta e la Vastese.

"Confermata la scelta di cuore, a tinte biancorosse - si legge in una nota del club -. Cristian Stivaletta sarà ancora un giocatore della Vastese, per la terza stagione calcistica di fila.

Una maglia ormai cucita addosso, per lui, quella della prima squadra della sua città.

Con Stivaletta, classe 1995, centrocampista con spiccate attitudine offensive (71 presenze complessive e 15 gol realizzati con la Vastese negli ultimi due campionati nazionali di Serie D dopo le esperienze a San Nicolò, sempre in D, due annate intramezzate dalla tappa a L’Aquila in C con la formazione nelle giovanili del Vasto Marina), la Vastese concretizza la sua prima operazione ufficiale nell’ambito del percorso avviato per la formazione del nuovo organico da mettere a disposizione del neo allenatore Marco Amelia e del suo staff tecnico per la stagione 2019/2020.

Il primo tassello è ‘vastese purosangue‘".