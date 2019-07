Giovani calciatori testati, primo 'assaggio' dell'erba dell'Aragona per mister Amelia

Primo atto sul campo della nuova stagione calcistica lo stage per giovani calciatori organizzato nel pomeriggio di ieri allo Stadio Aragona.

Al cospetto del neo allenatore della Vastese Marco Amelia, dell’allenatore in seconda Alessandro Moglioni, del preparatore atletico Fabrizio Pentenè e del preparatore dei portieri Luca Amelia, una quarantina i ragazzi impegnati sul rettangolo verde dell’impianto sportivo di via San Michele, delle classi 1999, 2000, 2001 e 2002 per una prima verifica in vista delle future composizioni degli organici della prima squadra e del gruppo Juniores Nazionali del club biancorosso.

Oggi pomeriggio raduno bis, sempre all’Aragona per giovani calciatori delle stesse annate.