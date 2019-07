Podio sfiorato da Claudia Scampoli all'Europeo Under 20 di Svezia

Podio sfiorato da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi.

La giovane atleta vastese e la giocatrice romagnola, coppia azzurra di grande talento e qualità del beach volley, ha chiuso al quarto posto la tappa di Goteborg, in Svezia, dell’Europeo Under 20.

Dopo le tre vittorie della fase iniziale del tabellone femminile contro Serbia, Ucraina e Austria, l’affiatato duo azzurro (medaglia d’argento alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires) ha ottenuto altri due successi, nelle gare degli ottavi e dei quarti di finale, contro Svizzera e la coppia della Svezia padrona di casa.

In semifinale, poi, sconfitta contro le olandesi Schoen e van Driel e disputa della finale per il terzo e quarto posto, persa contro la Spagna.

Gli impegni estivi di Claudia Scampoli, sempre seguita dalla coppia di allenatori vastesi del Club Italia Ettore Marcovecchio e Caterina De Marinis, proseguirà con altre prestigiose competizioni, come quella in programma in Turchia, dall’11 al 14 luglio, per l’Europeo Under 22.

Foto tratte dalla pagina Facebook BVG – Beach Volley Generation