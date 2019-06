Mister Marco Amelia presentato allo Stadio Aragona: la Vastese riparte

Punta su un entusiasmo da trasmettere ad una "piazza che merita" Marco Amelia.

Il neo allenatore della Vastese, assieme al suo staff tecnico ed alla dirigenza, è statopresentato nel corso di un incontro aperto a tifosi e sportivi allo Stadio Aragona.

Grande voglia e determinazione nelle parole del giovane mister, portiere di grande esperienza, campione del mondo con la nazionale di Marcello Lippi ed ai primi approcci con una nuova realtà nella quale - ha sottolineato - vuole mettere in pratica anche i "talenti" acquisiti nel corso degli anni in cui ha avuto la fortuna di essere allenato da tecnici di notevole calibro. A favorire il suo arrivo a Vasto - ha raccontato - l'amicizia con l'assessore allo Sport Carlo Della Penna, ed il primo positivo contatto avuto in occasione di una recente 'partita del cuore' con i dirigenti del club biancorosso.

Il presidente Franco Bolami e il co-presidente Pietro Scafetta, assieme al vice presidente Carmine Sarni, hanno evidenziato la compattezza della società, che si appresta a vivere la sua quinta annata con al timone, praticamente, lo stesso gruppo. Continuità è la parola d'ordine ma, anche e soprattutto, un'asticella da alzare, anche grazie all'entusiasmo del progetto di Amelia, per far crescere ulteriormente una realtà calcistica di livello.