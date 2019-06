Iannone sorprende ad Assen: un decimo posto che vale come l’oro

Andrea Iannone rientra finalmente nei primi dieci. Nel Gran Premio d’Olanda il vastese è autore di una gara bella e tenace e chiude al decimo posto, suo miglior risultato stagionale. A trionfare sul circuito di Assen è stato Vinales, seguito da Marquez e dal sempre più sorprendente Quartararo. Il piazzamento del pilota dell'Aprilia conferma ancora una volta la sua tendenza a migliorare di netto in gara i pessimi risultati ottenuti in qualifica. Stavolta sono stati quattro gli out che hanno agevolato la sua risalita: quanto di altro guadagnato è stata quindi tutta farina del suo sacco.

La gara - Iannone parte ventesimo e conclude la prima tornata diciassettesimo. Davanti a tutti c’è Rins, che l’anno scorso militava in Suzuki con il vastese e che è autore di una partenza super. A seguire lo spagnolo ci sono la moto gemella di Mir e Quartararo, partito dalla pole. Al giro 3 Rins cade, a guidare gli “outsider” al comando passa Quartararo, perché i big Marquez, Vinales e Dovizioso sono risaliti sopravanzando Mir. Alla quinta tornata vanno fuori Rossi e Nagakami, Iannone è quattordicesimo. Due giri dopo, "il Maniaco" passa Syahrin e si mette all’inseguimento di Bagnaia.

Davanti Quartararo continua a difendersi strenuamente da Marquez, che riesce a sferrare l’attacco decisivo solo all’undicesimo giro. Ma il francese non molla e approfitta di un largo del collega pluricampione del mondo. Al tredicesimo giro Iannone è dodicesimo dietro a Pol Espargarò, mentre il fratello Aleix collega di box del vastese se la passa peggio in sedicesima posizione.

In testa alla corsa, Vinales di prepotenza fa fuori Marquez e Quartararo, con il francese che viene sorpassato pure dallo spagnolo della Honda. Vinales va larghissimo, il n.93 ne approfitta ma il pilota Yamaha ristabilisce ancora una volta le gerarchie a suo favore. A quattro giri dalla fine il vastese rientra finalmente in top ten, risultando dietro a Miller e davanti ad Espargarò. Vinales è ormai imprendibile e ritrova la vittoria dopo un anno di digiuno, Marquez e Quartararo sono secondo e terzo. Iannone conclude al decimo posto, un piazzamento davvero sudato e prezioso e che fa guardare con aumentato ottimismo al futuro.