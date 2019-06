Qualifiche MotoGP, Andrea Iannone partirà penultimo al GP d’Olanda

Stavolta non è l’ultima, ma la penultima posizione. Andrea Iannone scatterà dalla ventesima casella al Gran Premio d’Olanda in programma domenica pomeriggio sul circuito di Assen. È un microscopico passo in avanti rispetto ai precedenti tre ultimi posti consecutivi ottenuti in qualifica, ma la sostanza dei fatti non cambia affatto, considerando che il vastese per l’ennesima volta sarà chiamato alla rimonta in gara.

Un vero peccato considerando soprattutto il sorprendente risultato ottenuto nella prima giornata di prove libere, quando il n.29 dell’Aprilia nella seconda sessione aveva firmato il sesto miglior tempo piazzandosi a sette decimi dalla vetta. Anche il passo gara con gomme usate era sembrato discreto, prima della sua scivolata in curva 5. Al termine delle prove, un Iannone soddisfatto aveva parlato di “segnali positivi”. Che si sono però puntualmente dissolti nella giornata del sabato, sulla quale sembra aleggiare evidentemente un oscuro maleficio. Domani vedrà se, come in Catalogna, il vastese potrà essere in grado di sfiorare di nuovo la top ten.