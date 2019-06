Gianpaolo Ambrico è il nuovo coach della Vasto Basket

La Generazione Vincente Vasto Basket ha scelto: sarà Gianpaolo Ambrico, 36 anni, nativo di Tricarico (provincia di Matera) ad ereditare la panchina di Giovanni Gesmundo.

La scorsa stagione è stato protagonista con la sua Monopoli nella finale promozione della Serie C Gold, persa solo negli ultimi istanti contro Ruvo di Puglia. Coach Ambrico inizia come allenatore nel Settore Giovanile della Pielle Matera nel 2005/06 e vi resta per 5 stagioni. Nel 2010/11 è assistente nella stessa Pielle, prima squadra, nel campionato regionale serie C, per poi passare (tre campionati) all'assistentato dell'Olimpia Basket Matera (Lega Due Silver) fino al 2013/14, ottenendo degli ottimi risultati, quali una finale di Coppa Italia LNP (11/12), una Finale Promozione alla Lega Due Gold (12/13) e una semifinale Promozione alla Lega Due Gold (13/14). Nell'anno 2014/15 passa a svolgere il ruolo di vice-coach al Valle d'Itria Basket Martina Franca, serie B/2, raggiungendo i playoff, poi torna al settore giovanile della Pielle Matera, guidando i ragazzi dell'Under 18 Eccellenza, Under 16 Eccellenza, Under 15 Elite. Successivamente è stato alla guida della Libertas Altamura, Porto San Giorgio e, appunto, Monopoli.

"La Vasto Basket - si legge in una nota del club - si lega al coach materano con ambizione, c’è voglia di divertire ed entusiasmare ancora. La squadra, 26 giorni fa, ha conquistato la C Gold, dopo 3 anni di purgatorio dalla retrocessione amara nella serie con Taranto in serie B.

Ufficializzato il primo fondamentale tassello, il presidente Giancarlo Spadaccini, coadiuvato dal vice presidente Pierpaolo Andreoni, ha dato pieno mandato al direttore sportivo di allestire un roster competitivo che, tra conferme e nuovi arrivi, renderà l’estate della palla a spicchi vastese infuocata ed interessante.

Siamo pronti a vivere un anno di... 'passione d'oro'".