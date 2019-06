'Pattinando sotto le stelle': di scena al PalaBCC l'evento della Roller Vasto

Sabato 29 giugno il PalaBCC di Vasto, in via dei Conti Ricci, ospiterà per il secondo anno consecutivo lo spettacolo Pattinando sotto le stelle. U no show esclusivo di pattinaggio artistico su rotelle in cui tecnica ed espressione artistica si fondono insieme per creare atmosfere particolari riuscendo a emozionare come pochi eventi sportivi riescono a fare.

L'evento è stato organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Roller Vasto che, per l'occasione, ha invitato atleti di spicco del mondo del pattinaggio artistico a esibirsi. Saranno presenti tra gli altri, Debora Sbei, 15 titoli mondiali nella specialità singolo, Angelo De Benedictis, 7 titoli europei e 2 mondiali nella specialità di coppia, e Lorenzo De Benedictis, medaglia di bronzo ai campionati italiani 2017.

Durante la serata, presentata dal giornalista Paolo Sinibaldi, si esibiranno le allieve dell'allenatore Angelo De Benedictis, che le segue con passione e dedizione negli allenamenti settimanali presso il Palazzetto dello Sport di San Salvo Marina.