Tappa a Punta Penna per 'Appuntamento in Adriatico'

Appuntamento dalle 20,30 di venerdì 28 giugno, al porto di Punta Penna di Vasto con ritrovo alla sede del Circolo Nautico dove in programma una cena di benvenuto per gli equipaggi di 15 imbarcazioni per ‘Appuntamento in Adriatico‘, il tour aperto a tutti i diportisti, iniziato il 9 giugno e la cui conclusione è prevista il 4 luglio.

L’evento, a cura di Assonautica Italiana, ha già toccato diversi porti: Venezia, San Giorgio Nogaro, Trieste, Isola d’Istria (Slovenia), Caorle, Chioggia, Porto Garibaldi, Bellaria-Igea Marina, Fano, Ancona, Porto San Giorgio, Giulianova, Pescara e, dopo Vasto, raggiungerà le Isole Tremiti, Rodi Garganico, Trani, Bari, Brindisi e Orikum (Albania).

L’appuntamento, giunto alla 31^ edizione, nasce nel 1988 in occasione dell’inaugurazione del Porto Turistico di Pescara e negli anni, grazie al Raggruppamento delle Assonautiche dell’Adriatico, ha toccato i principali approdi turistici non solo dell’Adriatico, ma anche del Tirreno e dello Ionio, arrivando fino in Grecia, Turchia e Malta.

“Il tour – si legge in una nota – rappresenta non solo una prova di elevata marineria, ma anche un’importante occasione per valorizzare la nautica da diporto come vettore di turismo, sicurezza e sostenibilità ambientale e per ragionare, in sinergia con le autorità locali e con i territori, sul rilancio economico del comparto nautico e sull’offerta turistica ad esso connessa”.

Azioni che sono finalizzate alla costruzione di un prodotto “Turismo nautico” attorno al quale attivare tutte quelle iniziative tipiche di promozione turistica e accoglienza che normalmente si applicano su altri segmenti turistici di nicchia. Un efficace approccio di promozione turistica, sia della località in cui insiste il porto sia di quelle del sistema di offerta circostante, per riconoscere nella navigazione da diporto un vero e proprio segmento turistico al pari ad esempio del turismo enogastronomico, turismo all’aria aperta, mototurismo e cicloturismo.