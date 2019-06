Ipotesi Aragona per le gare interne della Bacigalupo Vasto Marina in Eccellenza

A pochissime settimane dall'inizio della nuova stagione, con il raduno della prima squadra fissato per sabato 20 luglio, la Bacigalupo Vasto Marina, promossa direttamente in Eccellenza dopo un campionato esaltante che ha messo in vetrina, tra gli altri, tanti calciatori della città, si ritrova ad oggi senza un terreno di gioco dove disputare le prime partite in casa del massimo campionato regionale 2019/2020.

In attesa dell'inizio dei lavori presso la struttura sportiva di località San Tommaso, i biancazzurri di mister Cesario vorrebbero usufruire per le prime partite casalinghe del campo dello Stadio Aragona, impianto comunale, giusto palcoscenico, seppur provvisorio, per una categoria importante come l'Eccellenza.

La società guidata dalla presidentessa Angela Di Benedetto ha fatto richiesta al Comune di Vasto di concessione della gestione dello Stadio Aragona a partire dal 1° luglio 2019 fino al 30 giugno 2020, all'attenzione del Sindaco Francesco Menna, dell'Assessore allo Sport Carlo Della Penna, dell'Assessore con delega alla Gestione Impianti Sportivi Luigi Marcello e delle figure amministrative che si occupano della struttura di proprietà del Comune di Vasto.

La Bacigalupo Vasto Marina, auspicando la celere ristrutturazione del campo sportivo di località San Tommaso in modo da tornare a giocare presso quell'impianto, non può assolutamente rimanere senza terreno di gioco per i prossimi mesi e vuole scongiurare l'ipotesi di dover valutare strutture sportive site in altri comuni.

Siamo certi di trovare riscontro e dialogo presso gli amministratori della città, che nelle figure del Vice Sindaco Peppino Forte e dell'Assessore allo Sport Carlo Della Penna ci hanno già manifestato pubblicamente la loro vicinanza in tema di impianti sportivi in occasione della festa per i 70 anni della Bacigalupo Vasto, andata in scena lo scorso 7 giugno presso la Sala Convegni “Aldo Moro”.