'Scarpasciùdd 2019', si va avanti in allegria

VA', 'CA MO' VìNGH'! E' un adagio in dialetto, che incarna una tattica attendista: ”Vai tu, che ora vengo...”, sembra dire Lino Frasca, immortalato nella foto mentre fa streching a modo suo, una perla..

CHENNAIYIN–EAST BENGAL 3-2, arbitro sig.Lello D'Alanno. Marcatori: Di Tullio, Gambuto, Smerilli( C), Frasca, Monachetti( E ). L'inizio dei gialli dell'East Bengal(10 su 14+ Reale e Stampone) è travolgente: al 3' Sarchione vince un contrasto e la da' al centro per Cianci, che repentino taglia sulla sx per Marco Frasca, diagonale secco a fil di palo dx, 0-1; dopo 4', Vincenzo si ripete e ri-serve sulla sx per Frasca, che stavolta tocca morbido, palla che striscia sopra la traversa; e al 17'raddoppiano, un ispirato Cianci serve a bordo area sulla dx Marco Monachetti, rasoiata potente che gonfia la rete sulla sx, 0-2. Gli azzurri del Chennaiyin(11 su 13+ Pedace C), tramortiti dal doppio uppercut, ci mettono 20' per carburare: 21', Lacanale serve per Di Tullio, dx a volo di poco alto; 24', Smerilli apre a dx per Gianfranco Di Tullio, pallonetto a scavalcare sotto l'incrocio sx, 1-2; 29', ci riprova Smerilli da 20m., alto; 36', sempre Smerilli calcia potente in area, Bottega ci va di pugno, Boldrini di testa ribadisce ma sfiora il palo dx; e al 41', azione corale in linea degli azzurri, Di Tullio da dx crossa a mezz'altezza sul 2°palo, Gambuto al centro non ci arriva, spunta da dietro però Boldrini che ritocca di prima per Nino, che insacca di piatto da 2m, 2-2; e al 45', su assist di Pedace, Boldrini da 25m scheggia la traversa; nella ripresa, si complicano le cose per i gialli, D'Ambrosio s'infortuna ed entra (dopo l'estenuante riscaldamento ) Lino Frasca; 54', il giallo Porchia traguarda a centrarea per lo scatto di FrascaM, che al momento della conclusione, frana su Danenza( oggi portiere), Lorenzo ha la peggio rimanendo contuso, ma salva comunque la porta ( non immaginiamo cosa sarebbe successo se al posto di Marco ci fosse stato Lino..#schiacciata Lorenzina #); 63', l'azzurro Di Bussolo scende a sx e tocca per Boldrini, siluro che centra il palo dx in pieno; 72', il giallo Reale lancia Frasca solo in area, ma Danenza gli si oppone col corpo e in spaccata devia in corner; 83', l'ammiraglio azzurro Lacanale ci prova da 25m. con un dx insidioso a scendere, traversa piena; 86', occasionissima per i gialli, su corner da dx di Frasca, sul palo lungo Monachetti ad 1 m. schiaccia di testa, palla che rimbalza a terra e sfiora la traversa: ma quando gia' si stavano a scaldare i rigoristi, arriva la dura legge del calcio, gol mancato- gol subìto: capitan Sebastiani apre a dx per Frank Smerilli, che aggancia sul vertice, si gira e inquadra con una sassata l'angolo opposto, gol della remuntada del 2-3, a 2' dal 90'.

AIZAWL–DELHI DYNAMOS 2–2 (d.rig.5-3), arbitro sig.Edoardo Di Tommaso. Marcatori: Angiolillo, Rossi( A), Dzierwa, Bozzelli ( D)( ai rigori,Belfiore, Rossi, Angiolillo(A), Vinci(D))

Seppur ampiamente rimaneggiate, stasera le 2 squadre si sono affrontate in una bella partita zeppa di rigori( tutti leciti, Edoardo un mostro di equità), maschia ma non cattiva, rivelando alla fine un sostanziale equilibrio, e infatti è arrivato il primo pareggio del torneo. Gli arancio del Delhi Dyn.(9 su 13+Serafini S,Serafini A e Rossi M-1°t.-) pericolosi per primi con un destraccio di Dzierwa bloccato a terra da Zucaro; i verdi dell'Aizawl(8 su 13+Menna+Pedace e Rossi M-2°t-) rispondono su corner di Menna, Rossi sfiora di testa, palla fuori; e al 24', su indecisione arancio, Luigi Angiolillo aggancia ed esegue di rapina alla Inzaghi, 1-0; palla al centro e subito dopo, Moreno Rossi(arancio nel 1°t e verde nel 2°), dopo aver mollato un zambatone irriverente al padre Nicolas in una precedente azione, riceve da Molino, dal vertice del corner richiama la chiusura e come da manuale tocca per lo smarcato Darek Dzierwa, che insacca indisturbato, 1-1; al 37', Edo fischia un rigore per gli arancio per un uscita kamikaze di Zucaro su Tortoli, batte Dzierwa, ma Zucaro intuisce e respinge in tuffo. Piu' piccante la ripresa : al 56', una bordata da sx dell'arancio Bozzelli su assist di Corvino sbatte sulla mano di Patriarchi, rigore, trasformato dallo stesso Nick , 1-2; pericolosi i verdi al 62', su azione manovrata a sx da D'Addario, che libera al centro Pedace, dx terrificante in diagonale, Florin di pugno devia bene in corner; 65', lo stesso Florin smanaccia sopra la testa di Angiolillo su uno spiovente in area di D'Ermilio e salva in 2 tempi; 68', l'arancio Vinci riceve da Serafini a sx, s'accentra e in girata lascia partire un velenoso dx, Zucaro( che nell'intervallo ha dialogato lungamente con la volpe, divenuta un'habituè del torneo..) s'allunga in tuffo plastico e devia di pugno in corner; 72', ci prova Bozzelli su imbeccata di Tortoli, ma Zucaro s'accuccia e gliela blocca in 2 tempi; 73', il 'pendolino' verde Perrotta scende a sx, tocca al centro per Menna, il cui tiro è intercettato col braccio da Tortoli : rigore, trasformato da Nicolas Rossi, 2-2; nel finale, occasioni per i verdi Angiolillo( in scivolata su traversone raso di Belfiore, Florin devia) e Pedace( Florin salva in bloccaggio), mentre Zucaro si esalta con la sua maglia squamata biancoverde, e salva 'di faccia' in mischia con il giallo Darek su spiovente di Corvino. Ai rigori, più precisi i verdi, ma la vera differenza la fa super-iguana-Mimmo, che ne neutralizza 3(dopo averne parato già uno nei 90'..): a Lui, di diritto, il 1° boccale di birra nel 3°tempo a PizzAmore.

ha riposato BENGALURU

classifica: 8 punti AIZAWL 6 punti: CHENNAIYIN 4 punti:DELHI DYNAMOS 3 punti: BENGALURU, EAST BENGAL.

class.marcatori: 5 gol: Angiolillo( AIZ ),Dzierwa( DEL) 4 gol: Bozzelli( DEL ), FrascaM( EAS)3 gol: Rossi( AIZ ), Del Casale, Pesolillo( BEN ), Di TullioG( CHE ) 2 gol: Pedace C( AIZ ), Frasca E( BEN ), Boldrini, Gambuto, Smerilli ( CHE ), Cianci( EAS) 1 gol: D'Addario, Di Domenico, Menna, Miele( AIZ ), Autunno, D'Adamo( BEN ),Lacanale( CHE ), Ciccotosto ( DEL), Barberio, Marchesani, Monachetti, Sarchione(EAS)

prossimo turno (5a g):

giovedi' 27 giu, h.20: BENGALURU - CHENNAIYIN

venerdi' 28 giu, h 20: DELHI DYNAMOS-EAST BENGAL