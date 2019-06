Sfida alla Cina, s'infiamma il tifo per le azzurre e per Daniela Sabatino

Passione azzurra pronta a riaccendersi per la sfida Italia-Cina, in programma alle ore 18 di oggi, martedì 25 giugno.

A Montpellier le ragazze di Milena Bertolini proveranno a fare un altro passo avanti nella competizione e a Castelguidone, paese dell'Alto Vastese di origine dell'attaccante Daniela Sabatino, ci sarà un altro condensato di emozioni con tutta la comunità pronta a stringersi, idealmente, alla sua 'beniamina'.

Non sarà facile superare la ‘Grande Muraglia Cinese’ per le azzurre - è la sottolineatura generale -, attese a confermare quanto di buono fatto sinora contro Australia e Giamaica, ma anche con il Brasile al di là della sconfitta nell’ultima gara, peraltro indolore visto che l’Italia ha chiuso ugualmente al primo posto il proprio girone.

Milena Bertolini, che ieri ha compiuto 53 anni, è carica: "Il regalo che vorrei per tutte noi è il passaggio del turno - ha dichiarato la Ct in conferenza stampa - arrivare primi nel girone è stata una soddisfazione enorme. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, ma è la compattezza del gruppo che ci ha dato quel qualcosa in più nei momenti in cui abbiamo sofferto. Ci aspetta un ottavo di finale difficile, sarà una partita molto combattuta ed equilibrata contro un’avversaria molto forte, organizzata e fisicamente preparata".

Dopo la panchina contro il Brasile, intanto, Daniela Sabatino è pronta a riprendersi una maglia da titolare, nella prima linea offensiva della squadra. In ogni caso Castelguidone si prepara a vivere altre ore di grande passione.