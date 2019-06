'Meriti sportivi', la Bacigalupo Vasto Marina premiata dalla Lega Nazionale Dilettanti

Importante riconoscimento per la Bacigalupo Vasto Marina che ha ricevuto complimenti ed onori dalla Lega Nazionale Dilettanti per la scorsa stagione, culminata con la promozione diretta in Eccellenza da parte dei ragazzi di mister Roberto Cesario.

Lo scorso venerdì 21 giugno, presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, la presidentessa Angela Di Benedetto e i dirigenti Rita Di Sario e Giancarlo Zappitelli sono stati premiati “per l'approdo in Eccellenza ottenuto con una squadra giovane e determinata”: questa la motivazione alla consegna della targa “Per i grandi meriti sportivi” da parte della L.N.D. all'interno della serata di premiazioni “Best Awards Abruzzo 2018/2019”.

Nel tradizionale appuntamento di fine stagione premiati i migliori calciatori, tecnici, squadre e società abruzzesi che si sono distinti per meriti sportivi e di lealtà durante la stagione conclusa da qualche settimana.

www.asdbacigalupovastomarina.it