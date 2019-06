Nuovo staff tecnico e dirigenziale della Vastese, domenica 30 giugno la presentazione

Dopo un intenso lavoro effettuato in queste settimane, la società comunica di avere le idee chiare su quello che sarà il presente ed il futuro prossimo del Club.

Analizzate tutte le possibili strade da percorrere per rinforzare il nostro organigramma, abbiamo trovato la quadra ideale per permettere a tutti i nostri tifosi di poter sognare attraverso un programma di lavoro pluriennale.

Vi diamo appuntamento domenica 30 giugno ore 19.30 all’Aragona per la presentazione del nuovo staff tecnico e dirigenziale.

Forza Vastese!"

La dirigenza