Al Campus Vastese Virtus mister Ballardini ed altri tecnici di grande esperienza

Tecnici di riconosciuta esperienza - un nome su tutti quello di Davide Ballardini (allenatore in Serie A di Cagliari, Palermo, Lazio, Bologna e Genoa ed in B del Pescara) - saranno protagonisti del Campus Vastese Virtus, l'appuntamento estivo per giovani calciatori della fascia d'età 5-18 anni, di scena al centro sportivo San Paolo dal 25 giugno al 31 luglio prossimi.

Un percorso formativo, con appuntamenti due giorni a settimana, nell'obiettivo di promuovere e realizzare un sistema di preparazione ed allenamento nel quale, predominante, dovrà essere prima di tutto l'apprendimento, in un clima di condivisione, amicizia ed anche divertimento, considerando la “qualità” della bella stagione in corso.

I ragazzi e ovviamente anche i loro genitori potranno fare affidamento su figure professionali di spessore, con le quali relazionarsi in un’ottica di crescita e formazione. Non solo, insomma, mero allenamento fisico, ma un percorso finalizzato allo sviluppo di giocatori ed atleti pensanti senza rinunciare all’aspetto ludico-sportivo (essenziale per la motivazione e l’apprendimento).

Assieme a Ballardini ci saranno, tra gli altri, Simone Baldo (allenatore professionista del settore giovanile del Milan), Maurizio Seno (allenatore professionista Uefa A), Armando Vallario (allenatore professionista Uefa A e docente presso il Settore Tecnico di Coverciano), i tecnici Uefa A della Vastese Virtus Donato Anzivino e Ilyas Zeytulaev, Loris Carbonelli (formatore del Carpi Football Academy) e Fabrizio Paese (preparatore dei portieri della Primavera dell'Hellas Verona).

“Vi aspettiamo per un'estate indimenticabile”, dicono i dirigenti della Vastese Virtus.

Info ed iscrizioni: segreteria presso il centro sportivo San Paolo, tel. 345-2437475 e 328-9532171.