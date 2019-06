Davide e Nicola Bozzelli, continuano a brillare le stelle vastesi della danza

Nuovi brillanti risultati per i fratelli vastesi Davide e Nicola Bozzelli.

Lo scorso fine settimana alla 20^ edizione del ‘Trofeo nazionale della Danza‘ tenutosi al Palasport Giovanni Paolo II di Pescara hanno raggiunto il podio classificandosi rispettivamente al 1° e al 2° posto nelle danze caraibiche con le loro rispettive ballerine Martina Dognini e Sofia Compagnucci nella categoria 19/27 classi AS Internazionale e A1.

Da parte loro viene espressa grande soddisfazione per questi ennesimi importanti e prestigiosi riscontri che danno ulteriore slancio in vista de i prossimi appuntamenti in programma, a cominciare dai Campionati Italiani che si terranno dal 7 al 14 luglio prossimi a Rimini.