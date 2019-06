Bella pedalata tra la città e l'entroterra: buoni riscontri per il 'Trofeo Avis Vasto'

Buoni riscontri alla prima edizione del ‘Trofeo Avis Vasto’, organizzato dal Ciclo Club Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto ed in collaborazione di altre associazioni ciclistiche amiche (Velo Club Ortona, Team Audax Vasto, Vastese Inn Bike ed Abruzzo In Bike).

Circa 150 i partecipanti, dice con orgoglio il presidente del sodalizio promotore, Antonio Spadaccini. L’appuntamento, inizialmente in programma il mese scorso ed inserito nel cartellone di eventi “Aspettando il Giro“ in vista della tappa Vasto-L’Aquila del 17 maggio scorso al 102° Giro d'Italia, era stato rinviato alla giornata odierna per il maltempo.

La prova, valida per il Campionato Regionale di Cicloturistico della FCI, è stata utile anche come occasione di sensibilizzazione, legata alla realtà dell’Avis, a due giorni dalla Giornata Mondiale del Donatore di Sangue.

A dare il via i saluti del presidente del Ciclo Club Vasto Antonio Spadaccini e del sindaco Francesco Menna che, assieme all’assessore Luigi Marcello, ha ufficialmente aperto lo ‘start‘ della corsa, avvenuta in via dei Conti Ricci, dinanzi il PalaBCC.

La pedalata, non agonistica e ad andatura controllata, si è sviluppata su un percorso di circa 60 km, tra i territori di Vasto, Pollutri, Scerni, Monteodorisio e Cupello con successivo Pasta Party al ristopub Terzo Tempo al PalaBCC dove previste anche le premiazioni delle società più numerose.