L'omaggio alla Vasto Basket: attestato al club neopromosso in C Gold

Il giusto riconoscimento per una vittoria meritata sotto tutti i punti di vista.

Dirigenti, tecnici ed una delegazione di atleti della Generazione Vincente Vasto Basket, fresca vincitrice del campionato di serie C Silver con salto di categoria in C Gold, sono stati ricevuti a Palazzo di Città.

A fare gli onori di casa, il sindaco Francesco Menna e l'assessore allo sport Carlo Della Penna. Una affermazione, quella ottenuta dal quintetto di Giovanni Gesmundo, che ha riportato la pallacanestro di casa nostra ad un livello più consono a quelle che sono le tradizioni della società capitana dal presidente Giancarlo Spadaccini.

"Un onore per la città - hanno sottolineato sia il sindaco che l'assessore - ed una grande soddisfazione per dirigenti, tecnici e giocatori, premiati al termine di una stagione straordinaria".

Il presidente Giancarlo Spadaccini: “Un bel giorno per tutti noi e per l’intera città. Per il prossimo campionato abbiamo già iniziato a lavorare.”

Il co-presidente Anna Boleto: “Un grazie alla squadra e a tutti i tecnici. Il risultato è stato straordinario. Il prossimo anno? Conad Superstore ci sarà”.

Il Comune di Vasto, a ricordo della vittoria del campionato, ha consegnato un attestato al capitano della squadra Vittorio Ierbs.