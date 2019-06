Scuola Calcio Élite Bacigalupo e Scuola Spataro: 'missione' a Coverciano

Grande soddisfazione per la Scuola Calcio Élite della Bacigalupo Vasto Marina, selezionata per rappresentare l’Abruzzo, con una squadra femminile della categoria Pulcini, all’11° Grassroots Festival in programma sabato 15 e domenica 16 giugno a Coverciano.

Nell’ambito della promozione dell’attività femminile, in tutte le regioni italiane, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalla Nuova Carta del Grassroots della UEFA, il Settore Giovanile e Scolastico (in collaborazione con il MIUR) ha avviato diversi progetti per favorire la collaborazione e la sottoscrizione di Convenzioni tra Società Sportive e Istituti Scolastici. In occasione dell’11° Grassroots Festival è stato inoltre previsto lo sviluppo di una nuova attività che coinvolgerà le Scuole Calcio Élite che hanno una convenzione con un Istituto Scolastico.

Un modo per gratificare, insieme, Società Sportive e Scuole, premiandole per l’impegno e la passione con cui stanno contribuendo a sviluppare e promuovere l’attività femminile giovanile nel vero spirito del Grassroots.

Per la Bacigalupo Vasto Marina, in collaborazione con la scuola primaria “Spataro” dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto, scenderanno in campo 10 ragazze delle classi terze che avranno modo di vivere un grande esperienza sportiva e si confronteranno con le rappresentanti di altre regioni italiane: Invicta Matera (Basilicata), Striano (Campania), Bologna (Emilia-Romagna), Pordenone (Friuli Venezia Giulia), Tivoli (Lazio), Vis Pesaro (Marche), Cit Turin (Piemonte), Pink Sport Time (Puglia) e Fiesole (Toscana).

“Un altro riconoscimento importantissimo – sottolineano i dirigenti del club vastese in una nota – per la Scuola Calcio Élite della Bacigalupo Vasto Marina che tornerà, per la seconda volta in pochi anni, a calcare i prestigiosi campi di Coverciano, sede della Nazionale italiana. Buon divertimento a tutti!“