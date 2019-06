'Scarpasciùdd 2019', la seconda giornata di gare

Si può (dopo 21 anni) confondere su un SMS - Giu (giugno) con giov (giovedì)? Certo che sì, se ti chiami Franco Pegna, immortalato in foto nella verifica.

Ai tempi del militare, se arrivavo in ritardo all'adunata i colleghi mettevano sul mio conto un boccione di Grappa Libarna 'a ufo', con esposto (al pubblico ludibrio) ”offerta dal tenente ritardatario”, per Franco (giunto al campo giovedì invece di venerdì) sarebbe opportuno lo stesso trattamento.

Nella seconda giornata, la classifica si livella, con 4 squadre a 3 punti, e l'unica a zero non lo merita assolutamente.

AIZAWL-CHENNAIYIN 3-5, arbitro sig.Lello D'Alanno. Marcatori: 2 Angiolillo, 1 Rossi (A), 2 Di Tullio, 1 Gambuto, Boldrini, Smerilli (C).

Gol lampo degli azzurri del Chennnaiyin (11 su 13), che al 2', con un pizzico di fortuna, vanno in vantaggio con un destro a volo di Nino Gambuto deviato dalla schiena di Manes, che modifica la traiettoria rendendolo imparabile, 0-1; dopo 3', il verde Sciascia illumina e libera al tiro Rossi, esterno della rete; i verdi dell'Aizawl(11 su 13) insistono, e al 7' Angiolillo riceve da Belfiore e svirgola fuori; al 12', su cross da dx di Rossi, il portiere D'Innocenzo chiama palla ma esce a vuoto, Luigi Angiolillo si tuffa e di testa insacca l'1-1. Gli azzurri forzano i tempi: 16', un razzo da 20 m dell'azzurro Boldrini ammacca la baracca di Alfredo, e dopo 4', su traversone di Lacanale, lo stesso Boldrini di testa impegna il portiere Zucaro che gliela para; 20', Gambuto si svincola dalla marcatura e in girata in area manda fuori di poco sulla sx; e al 23', dopo triangolo con Gambuto, Massi Boldrini dal limite molla la scilèppa, che batte Mimmo all'angoletto dx, 1-2; 32' ci prova il verde Di Domenico, D'Innocenzo c'è e para, ma al 37', incontenibile sulla dx, l'azzurro Smerilli vince 2 contrasti, ma la conclusione è alta; rispondono i verdi dopo 1', D'Ermilio tocca per Di Domenico a volo, D'Innocenzo si riscatta e para con bravura; 40', su traversone dell'azzurro Boldrini, Di Tullio di testa interviene ma spreca fuori; e al 44', su lancio lungo di Manes, Di Domenico si vede di nuovo parare la conclusione; nella ripresa, i verdi modificano qualcosa nell'assetto in campo, e fioccano 2 occasionissime: per Travaglini al 49', che sulla sx triangola con Di Domenico e spedisce a lato di un niente; e al 56', su traversone di Belfiore da dx, Angiolillo centrale a tu per tu con D'Innocenzo se la lascia parare; 59', su campanile da sx dell'azzurro Di Bussolo, Zucaro in uscita difetta nella presa aerea, da dietro Gianfranco Di Tullio a porta sguarnita con tocco morbido lo ' lòbba ' realizzando l'1-3. Al 69' i verdi accorciano: direttamente da calcio di punizione da sx, dai 18 m Nicolas Rossi infila sotto l'incrocio lungo, 2-3; ma passano 2' e gli azzurri tornano su: Francesco Smerilli scende in area, si accentra in dribbling e molla un dx violento, Patriarchi evita una 'fotografia' in piena faccia e Zucaro non la vede partire, palla nel sacco, 2-4; 83', incursione in area azzurra di Rossi, palla che carambola sul braccio di Ferri, rigore, trasformato da Luigi Angiolillo, che riaccende le speranze dei verdi, 3-4, ma è un fuoco di paglia: la partita s'incattivisce, con Di Domenico fuori di melone che si fa espellere; i verdi in 10 a corto di fiato soccombono all'88', Lacanale rilancia lungo in avanti, dove Gambuto in offside si disinteressa del pallone, da dietro scatta però Gianfranco Di Tullio, che stacca la flebo ai verdi e di destro colpisce palo interno dx e gol del finale 3-5. Migliori in campo i due 14, Perrotta e Sebastiani, totale 135 anni...altro che targa, ci vuole un manifesto 6 x 3 .

BENGALURU–EAST BENGAL 3-6, arbitro sig. Lello D'Alanno. Marcatori: D'Adamo, Del Casale, Pesolillo (B), 2 Frasca M, Cianci, 1 Marchesani, Sarchione (E). Cominciano in gran tromba i granata del Bengaluru(12 su 13), lungolinea sx di Gabriele in area per Pesolillo, che centra il palo pieno sx; ma al 7' gli esordienti gialli dell'East Bengal(12 su 14) sbloccano, Marchesani fugge sulla dx, semina Mascitelli e crossa rasente al centro, tap-in di 1a intenzione di Vincenzo Cianci che fulmina Bruno( sost. di Falco), 0-1; 11', contropiede granata in stile rugbystico, aperture trasversali da dx a sx Frasca-Autunno-Pesolillo, diagonale a scavalcare Bottega( sost.) che sfiora il 2°palo; dopo un diretto del giallo Barberio, bloccato da Bruno, al 20' mangiata colossale di Pesolillo, che in contropiede, riceve da Frasca e a porta aperta, manda fuori; controbattono i gialli con tocco corto di Marchesani per il dx di Sarchione, alto, e al 23' raddoppiano, su traversone alto da dx di Monachetti, Bruno non blocca, e Frank Marchesani infila facile lo 0-2; i granata sfiduciati subiscono dopo 3' un ubriacante contropiede di Marco Frasca, che ruba in contrasto, si fa 35 m in progressione e la mette dentro, 0-3; 38', il granata Autunno lancia in sospetto fuorigioco Pesolillo, che solo davanti al portiere Bottega spara centrale, Antonio gliela blocca: 41' , il giallo Pegna pennella per Marco Frasca, che in girata incoccia palo dx interno e gol dello 0-4; e al 44' i granata sprecano il 5° gol fatto, quando, su lancio lungo di Trovarelli, Ranalli scappella mancando l'aggancio, D'Adamo a cospetto del solo portiere se la fa parare( parata a 'muccicànne '). Nella ripresa, esordio di papa' Lino Frasca nei gialli, che nei 10' tocca 3 palloni, e poi sbotta: ' Màngh' fìjime mi pàss' la pàlle! '; e nei primi 30' i granata ammucchiano i gialli. Al 50' accorciano: Frasca scende sulla fascia dx, cross lungo che scavalca Bottega, lesto è Paolo D'Adamo sul 2°palo a mettere dentro, 1-4; 57', cambio di gioco da sx di Pesolillo, Mike Del Casale stoppa e in girata stanga dal limite all'angoletto sx, 2-4; 63', Di Tullio rilancia per Autunno, dalla distanza manda alto; 72', Pesolillo sulla dx riceve da Autunno, penetra in area e manda sull'esterno rete; ma al 76', su punizione dal limite, il giallo Frasca silura in porta, Bruno respinge come può di pugno e Fabrizio Sarchione appostato in area ribatte in rete, 2-5; 83', retropassaggio della difesa gialla a Bottega, che blocca con le mani: Lello fischia una punizione a 2 in area, batte rasoterra Autunno da sx, di 1a Franz Pesolillo la scaraventa in rete, 3-5; nei restanti minuti, i gialli si chiudono a tartaruga schivando le ultime opportunità dei granata Del Casale, Trovarelli e D'Adamo, e al 90' scendono il sipario, quando su contropiede, Frasca da dx crossa sul palo lungo, per la deviazione vincente di Vincenzo Cianci, che sigla il 3-6. 3°tempo al kebab, lontano anni luce dai tempi del ciambottificio di Carpineto, Lino Frasca si giustifica: quest'anno cominciamo in sordina...poi, a crescere.

Ha riposato DELHI DYNAMOS

Classifica: 3 punti AIZAWL, CHENNAIYIN, DELHI D. e EAST BENGAL, 0 Punti BENGALURU.

Classifica marcatori: 4 gol: Angiolillo( AIZ )3 gol: Dzierwa( DEL) 2 gol: Rossi( AIZ ), Frasca E( BEN ), Di TullioG, Boldrini ( CHE ), Bozzelli ( DEL ), FrascaM, Cianci( EAS) 1 gol: D'Addario, Di Domenico, Miele( AIZ ), Autunno, D'Adamo, Del Casale, Pesolillo( BEN ), Gambuto, Lacanale, Smerilli ( CHE ), Ciccotosto ( DEL), Marchesani, Sarchione(EAS)

Prossimo turno BENGALURU – DELHI DYNAMOS e AIZAWL – EAST BENGAL.

Riposerà CHENNAIYIN