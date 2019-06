Vasto Basket e coach Giovanni Gesmundo, le strade si separano

Giovanni Gesmundo non sarà il coach della Vasto Basket nella stagione 2019/2020 in Serie C Gold.

La società biancorossa ha ufficializzato l'interruzione del rapporto tra il club e l'allenatore pugliese.

"La Generazione Vincente Vasto Basket - si legge in una nota del sodalizio - comunica che il coach Giovanni Gesmundo ha espresso la sua necessità di interrompere l’accordo che lo legava ancora per un anno col nostro sodalizio. La richiesta non è legata a motivi tecnici o eventuali disaccordi sul futuro campionato. Il tecnico pugliese ha diversi motivi familiari che lo obbligano a prendere questa decisione sofferta e di certo neanche prevedibile fino a poche settimane fa.

Il presidente e il consiglio direttivo prendono atto di tali necessità e ringraziandolo per questi fantastici anni trascorsi a Vasto, gli augurano un grande futuro sia umano sia sportivo. Giovanni resterà nel cuore di ognuno di noi e non escluderemo mai che ci si possa sempre ritrovare quando i tempi saranno maturi, visto che la stima è l’amicizia tra il sodalizio e il tecnico non vacilleranno mai.

La società è già alla ricerca della figura che sostituirà il coach pugliese sulla panchina della serie C Gold nella prossima stagione per condurre la squadra in un altro entusiasmante campionato".