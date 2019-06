Conclusa con festa la stagione della Futura Monteodorisio: "Continueremo a rafforzare il senso di appartenenza dei nostri bambini per il paese"

MONTEODORISIO - Conclusa con successo la stagione calcistica 2018 - 2019 dell'A.S.D Futura Monteodorisio. Oggi, i membri della società calcistica hanno organizzato una festa nell'area pic - nic di San Berardino per trascorrere una giornata all'insegna del buon cibo e del divertimento con bambini e genitori.

"Abbiamo cominciato lo scorso settembre con la scuola calcio, per poi proseguire con i campionati delle categorie 'Piccoli amici', 'Primi calci', 'Pulcini' ed 'Esordienti' - afferma Antonio Cipolla, presidente A.S.D Futura Monteodorisio - abbiamo organizzato due tornei, uno a Vasto per la categoria 'Pulcini' lo scorso 25 aprile, dove ci siamo classificati in seconda posizione e l'altro a Gissi, in programma il prossimo 25 giugno. La festa di oggi è un grande momento di allegria e ritrovo non solo tra i genitori, ma soprattutto per i nostri bambini. Siamo soddisfatti di tutto il lavoro svolto durante l'anno."

"Una giornata in piena armonia tra tutti, i ragazzi si divertono e possiamo dire di aver raggiunto il nostro obiettivo calcistico, ovvero essere riusciti a coinvolgere un grande numero di bambini del nostro paese - spiega Giuseppe Giovine, dirigente della Futura Monteodorisio - vogliamo che continuino a crescere in questo paese, e che possano coltivare la passione per il calcio nel nostro territorio, oltre a salire di livello, il nostro intento è quello di continuare a rafforzare il senso di appartenenza dei nostri bambini verso Monteodorisio. All'interno della società ci sono ruoli ben distinti a livello formale, ma ad oggi possiamo dire di sentirci tutti dirigenti e presidenti."