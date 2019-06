I 70 anni della Bacigalupo a Vasto con Nicola D'Annunzio e Tony Giammarinaro

Pomeriggio di autentiche emozioni, quello di ieri alla Sala 'Aldo Moro' in occasione dell'incontro celebrativo dei 70 anni di storia della Bacigalupo a Vasto, società di calcio oggi abbinata al Vasto Marina e protagonista sulla scena regionale.

Ospite di spicco Tony Giammarinaro - calciatore del Grande Torino ed amico del portiere Valerio Bacigalupo che ha dato il nome al club ed ex allenatore della Pro Vasto e della Vastese - personaggio sportivo di spicco e ricordato sempre con calore ed affetto per le sue esperienze da allenatore a Vasto. Per lui un ritorno gradito, prima all'Aragona e poi alla Sala 'Aldo Moro', con tanti abbracci di suoi giocatori ed amici.

I saluti iniziali di Stefano Troilo, neo addetto stampa della Bacigalupo Vasto Marina, hanno aperto l'appuntamento con al tavolo, assieme a Giammarinaro, la presidentessa Angela Di Benedetto, il presidente del settore giovanile Gianfranco Iammarino, l'ex calciatore Gaetano Amodio ed il portiere della BVM Massimo Marconato.

Già in apertura commozione vera, con l'arrivo di Tonino Lo Vecchio, 'bomber di razza' del calcio biancorosso, salutato da Giammarinaro come “il più grande calciatore vastese di tutti i tempi”. Un abbraccio affettuoso tra i due, lacrime comprese, con gli applausi dei presenti. A

Poi gli indirizzi di saluto degli assessori Carlo Della Penna e Luigi Marcello e del vice sindaco Peppino Forte, che, ricordando i trascorsi da giornalista, ha richiamato alla memoria tanti episodi del passato proprio con Giammarinaro, e non solo, tra gli 'attori' principali. Altro indirizzo di saluto, in rappresentanza della locale delegazione della Figc, da parte di Vincenzo Affaldani.

A seguire un altro bel momento ricco di belle sensazioni, grazie al collegamento via 'messenger' da Perth, in Australia, dove vive ormai dal lontano 1951, con Nicola D'Annunzio, oggi novantenne, tra i fondatori nel 1949 (assieme ad Ezio Pepe, il mai dimenticato 'Zì Culucce', Giovanni Salvatorelli ed il segretario Nicola Fiore) della Bacigalupo a Vasto, prima società a portare il nome di uno degli sfortunati 'eroi di Superga'. “Lessi sul Corriere dello Sport – ha ricordato – della tragedia del 'Grande Torino'. Corsi nella chiesa di Santa Lucia, pregai e fu lì che ebbi l'idea della squadra dal nome Bacigalupo (citando un cugino portiere al quale amava augurare: 'Continua così che diventerai forte come Bacigalupo...!', ndr.)”. Non sono mancati aneddoti e ricordi, anche divertenti, come le prime maglie di squadra comprate coi soldi ricavati dalla vendita di gazzose in occasione della festa di S. Nicola e le tante partite giocate. A Nicola D'Annunzio, che segue costantemente le vicende della Bacigalupo dall'altra parte del pianeta, la società, consegnandola al fratello Fernando, ha fatto dono di una targa-ricordo.

Ancora interventi: di Angela Di Benedetto, ora affiancata al timone del club da altre due donne, Rita e Giovanna Di Sario, del presidente onorario Pino Travaglini, di Gianfranco Iammarino, di Massimo Marconato, di Antonio Prospero, ex sindaco sempre legato al calcio biancorosso che ha raccontato la sua personale 'mediazione' nell'arrivo di Giammarinaro a Vasto, grazie anche all'intuizione di un altro 'gigante' del calcio vastese, l'avvocato Federico De Mutiis con il primo incontro organizzato a Firenze. E poi le parole di Giammarinaro, tra i bei ricordi dell'esperienza calcistica a Vasto e la testimonianza della memoria di quel 'Grande Torino' e del rapporto anche particolare proprio con Valerio Bacigalupo.

L'incontro è proseguito con i contributi del 'capitano' Tonino Di Santo, degli ex calciatori biancorossi Romoli, De Santis e Savastio, di mister Cesario Di Spalatro, di Pasquale Cirulli, ex attaccante e oggi dirigente della BVM, di Mario D'Adamo (oggi al vertice dell'Associazione Italiana Arbitri di Vasto) e di Fernando D'Annunzio, fratello di Nicola e testimone dei primi passi della Bacigalupo. In videoproiezione, poi, le foto, per i ricchi 70 anni di storia, arrivando ai successi di questa stagione, con la promozione della prima squadra in Eccellenza e la palma di campione regionale della squadra Giovanissimi sperimentali Under 14 di mister Michele Antonino con Giammarinaro a mettere le medaglie al collo dei neo campioncini abruzzesi.