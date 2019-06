Collegiale in vista della squadra azzurra all'Europeo: ci sono i vastesi Lisa Fiore e Mattia Spalletta

Belle soddisfazioni per Lisa Fiore e Mattia Spalletta, due giovani atleti vastesi della Scuola di Kung Fu, Shaolin e Sanda del maestro Carmine De Palma.

A partire da oggi e fino a domenica 9 giugno saranno al Collegiale Nazionale KickBoxing presso il Cesenatico Camping Village a Cesenatico per la selezione della squadra azzurra che dal 24 al 31 agosto sarà impegnata per il Campionato Europeo Wako a Gyor, in Ungheria.

Arrivano al Collegiale dopo aver vinto diverse tappe di qualificazione a livello regionale, interregionale e nazionale.

Per loro saranno giorni di allenamenti intensi, nei quali chiamati a dare il massimo ed esprimere al meglio potenziale e carattere in modo da poter essere pronti e maturi per vestire la divisa azzurra e rappresentare il tricolore.

Con loro a Cesenatico ci sarà il maestro De Palma.

Per Lisa Fiore si tratta della seconda opportunità in un Europeo, dopo l’esperienza del 2017 in Macedonia, seconda classificata e vice campionessa continentale. Per Mattia Spalletta è invece la prima chiamata ufficiale in nazionale e, quindi – rimarca De Palma -, dovrà prima di tutto controllare le emozioni e poi concentrarsi per dare il meglio di sé.

Il collegiale di Cesenatico è organizzato dalla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo.