"L'Oro di Scampia" a Vasto: il maestro Gianni Maddaloni conquista tutti

Grande partecipazione ed entusiasmo, stamattina a Vasto, all'incontro "Lo sport è un diritto dei bambini", con spite d’eccezione il maestro Gianni Maddaloni, organizzato nell'ambito dell'evento conclusivo del progetto "Judo per noi", tenuto dall'insegnante tecnico Aniello Vastola che ha coinvolto gli alunni delle classi terze della scuola primaria della Nuova Direzione Didattica.

Il cortile della Scuola Incoronata il 'teatro' dell'appuntamento, vestito a festa per l'occasione e con tanti bimbi a fare da 'corona' a Maddaloni ed agli altri intervenuti.

Autentica 'icona' del judo, Maddaloni è il fondatore della palestra nel cuore di Scampia, in uno dei quartieri più “difficili” di Napoli, una missione dedicata alla crescita sportiva, e soprattutto umana, di tanti giovani del posto.

Con legittimo orgoglio Maddaloni ha mostrato la sciarpa con la scritta 'Ambasciatore dello Sport', titolo del quale insignito in vista delle Universiadi che si svolgeranno, proprio a Napoli, nel prossimo mese di luglio.

Ad aprire l'evento l'intervento del dirigente scolastico Concetta Delle Donne ed i saluti dell'assessore allo Sport Carlo Della Penna e del vice sindaco Giuseppe Forte.

Maddaloni si è rivolto a bimbi e genitori sottolineando, in particolare, l'importanza dello sport, i suoi valori di lealtà e rispetto e la valenza, fondamentale, dell'attività motoria a scuola. Ha poi parlato di sogni ed ai ragazzi ha detto: "Non smettete mai di sognare e costruite un futuro degno".

Citati, poi, l'Oro di Sidney 2000 di suo figlio Pino nel judo (medaglia portata oggi a Vasto), la realizzazione della Cittadella dello Sport a Scampia e proprio l'importanza dell'attività motoria a scuola, essenziale per lo sviluppo e la formazione sana dei più piccoli. Ha ricordato poi i suoi figli: il già citato Pino, ed ancora Laura, 13 volte campionessa d'Italia e moglie di Clemente Russo e Marco, due volte campione europeo, in luce anche per l'affermazione ad alcuni format televisivi di notevole riscontri di pubblico, e Braz, in fase di crescita sportiva pure lui. Una 'lezione di vita', ricordando anche l'impegno ed il valore delle iniziative solidali promosse per la palestra di Scampia.

Alla fine, dopo i saluti di alcuni insegnanti, del maresciallo Mancini dell'Arma dei Carabinieri di Vasto a testimonianza del progetto 'Legalità' e del responsabile dell'attività di judo Aniello Vastola, riconoscimenti sono stati assegnati agli alunni coinvolti nel ciclo di sedute sportive a scuola. Tra i presenti, il delegato locale del Coni Ottavio Di Tullio, che ha posto l'accento sul recente premio 'Veterani dello Sport' assegnato proprio a Maddaloni, ed il parroco dell'Incoronata Padre Eugenio Di Giamberardino.

Al 'rompete le righe', decine e decine di richieste di foto e autografi a Maddaloni, in un vero e proprio abbraccio di folla per 'O Maè e per il suo "Oro di Scampia".