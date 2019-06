Vastese e mister Papagni, le strade si separano. A breve il nuovo allenatore biancorosso

Aldo Papagni non sarà l'allenatore della Vastese nella prossima stagione calcistica 2019/2020.

Il trainer pugliese tornerà nella sua Bisceglie, per assumere l'incarico di coordinatore dell'area tecnica del club locale di Eccellenza, nel quale a condurre la guida della prima squadra sarà Luigi Di Simone che a Vasto è stato il vice di Papagni nei mesi di esperienza in biancorosso.

A Papagni e Di Simone la dirigenza tutta - ed in particolare il presidente Franco Bolami ed il co-presidente Pietro Scafetta - esprime un profondo sincero ringraziamento per l'impegno e la professionalità profusi con la squadra che è riuscita a centrare l'obiettivo prefissato al loro arrivo all'inizio del mese di marzo, ovvero la conquista della salvezza.

“Persone di stile e di competenza – sottolineano i vertici del club biancorosso-. A mister Papagni e Di Simone un grande in bocca al lupo per il loro futuro”.

Papagni, dal 5 marzo scorso, è stato l'allenatore della Vastese, il terzo stagionale dopo Ottavio Palladini e Fabio Montani, ed è riuscito a portare la squadra a garantirsi la permanenza in D dopo la vittoria nel decisivo play out salvezza all'Aragona contro l'Olympia Agnonese.

La società, in questi giorni, è al lavoro per pianificare la prossima annata, la quarta di fila in Serie D, ed individuare quello che sarà lo staff tecnico della Vastese 2019/2020.