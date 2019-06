Pro Vasto in Serie C, dieci anni fa: pergamena a ricordo di promozione e scudetto

“Il 17 maggio 2009 la squadra della nostra città – ha ricordato Della Penna – vinse il campionato di serie D, conquistando l’accesso alla C. Quella stessa squadra riuscì nell’impresa di laurearsi Campione d’Italia vincendo la Poule Scudetto di Serie D”.

L'assessore allo Sport, Carlo Della Penna, ha voluto ricordare la Pro Vasto 2008/2009. Per l'occasione, approfittando della sua presenza in questi giorni in città, ha voluto consegnare una pergamena-ricordo nelle mani di Christian Pablo Ferreyra, centrocampista argentino e capitano di quel magnifico gruppo che fu protagonista di una stagione memorabile.

Ferreyra, tra l'altro, assieme ad altri compagni di quella squadra allenata da Pino Di Meo, ha partecipato ad una gara amichevole in amicizia organizzata ieri sera.

"Sono molto felice di essere tornato a Vasto dopo dieci anni – ha detto Ferreyra -. Porto sempre con me un bellissimo ricordo di questa città che mi ha concesso una calorosa accoglienza, facendomi sentire sempre a casa. La squadra del 2009 per me era e resta una grande famiglia".

La consegna della pergamena è avvenuta questa mattina a palazzo di città.