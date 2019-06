Salto in C Gold: festa biancorossa sul parquet del PalaBCC

Bella festa biancorossa sul parquet del PalaBCC al termine di Vasto Basket-Olimpia Mosciano.

Con la vittoria (60-59 il punteggio) nella decisiva quinta partita della serie play off, contro un avversario di grande caratura e che ha tenuto testa ai biancorossi davvero fino all'ultimo secondo, la squadra di Gesmundo conquista il salto in C Gold al termine di una stagione esaltante.

Abbracci, lacrime, cori, foto a iosa, i tradizionali tagli dei canestri (operati da Flocco e capitan Ierbs) e gioia davvero contagiosa in via dei Conti Ricci.

Oltre a quelli della prima squadra, sono stati ragguardevoli i risultati del settore giovanile con il titolo regionale Under 15 ed il secondo posto dell'Under 18 e dell'Under 14, brillanti risultati dedicati alla memoria dell'indimenticabile Linda Ialacci.

Una serata da incorniciare nel libro dello sport vastese e nella storia del club cestistico biancorosso in vita dal 1971.