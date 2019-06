Vasto Basket 'da impazzire': vittoria al cardiopalma e Serie C Gold!

Ebbro di gioia uno stracolmo PalaBCC: la Vasto Basket batte l'Olimpia Mosciano, nella quinta e decisiva partita della serie play off per la promozione, e centra il salto di categoria in C Gold.

Una gara pazzesca ed entusiasmante, giocata punto a punto, vinta con il minimo scarto dai biancorossi e con il canestro decisivo quando mancavano appena 2 secondi alla fine (punteggio 60-59), al termine di 40 minuti intensissimi e tirati letteralmente fino all'ultimo istante.

Sul parquet, al termine della gara, la festa finale, meritatissima per coach Giovanni Gesmundo e i suoi ragazzi, per lo staff tecnico, i dirigenti e tutti i collaboratori del club.