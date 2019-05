Indomita Vasto Basket, porta la finale play off alla 'bella'

Un'indomita Vasto Basket riesce a vincere a Mosciano, a pareggiare la serie play off (ora sul 2-2) ed a portarla alla 'bella', con gara5 da giocare domenica 2 giugno al PalaBCC.

Partita di grande intensità e tiratissima in terra teramana, giocata praticamente punto a punto per larga parte dei 40 minuti e vinta dai biancorossi di coach Giovanni Gesmundo con il punteggio di 73-70 con i secondi finali letteralmente al cardiopalma.

Un successo meritato per i vastesi, scesi sul parquet con tanta voglia di lottare e non arrendersi, al cospetto di un avversario che aveva la ghiotta opportunità, tra le mura amiche, di chiudere i conti e conquistare il salto di categoria in C Gold.

Ci vorrà, invece, un'altra partita per decretare chi, tra Vasto e Mosciano, potrà festeggiare la promozione. Domenica l'atto finale alle ore 19 in via dei Conti Ricci.

Olimpia Mosciano-Vasto Basket 70-73 (19-23, 34-35, 55-51)

Mosciano: Di Giandomenico 21, Neri 12, De Laurentiis 11, Scafidi 12, Assogna 8, Alessandrini 3, Di Febo 3, Medori, Giansante, Marzocchitti, Caprioni, Ippolito. Coach: Verrigni

Vasto: Dipierro 4, Ucci 23, Peluso 8, Di Tizio 11, Oluic 19, Flocco, Ianuale 8, Ierbs, D’Annunzio, Di Rosso, De Guglielmo. Coach: Gesmundo

Arbitri: Piancatelli e Pompei di Perugia