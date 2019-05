Brillano le ragazze del nuoto sincronizzato dell'H2O Histonium

Ottima prova per le ragazze del nuoto sincronizzato dell’H2O Histonium della piscina comunale di Vasto, nella competizione interregionale tenutasi nel giorni scorsi a Terni.

Le sincronette del team biancorosso hanno portato a casa 3 bronzi e 1 oro.

Nel dettaglio:

BRONZO SQUADRA RAGAZZE - Zoe La Verghetta,Chiara Antonelli,Elisa Garro,Ludovica Vecchiotti, Chiara D'Ecclesia, Federica Minicucci,Sofia Del Casale

BRONZO DOPPIO RAGAZZE - Zoe La Verghetta,Chiara D'Ecclesia

ORO SOLO JUNIOR - Ludovica D'Aloisio

I complimenti vanno anche al doppio junior di Giulia Del Casale e Francesca La Canale che continua ad ottenere ottimi risultati.

Bravissime anche le più piccoline: Sofia Del Casale, che per la prima volta ha gareggiato in Serie A, e Sofia Boschetti che, alla sua seconda prova, sfiora il podio per pochi decimi.

I complimenti e ringraziamenti della società vanno a Elena D’Amore che quest’anno con la sua grande esperienza e professionalità ha deciso di ritornare sul piano vasca per seguire le nostre ragazze; a Serena Iannantuoni che si è impegnata in prima persona allenandole ogni giorno e a Katia Bozzelli che le è subentrata egregiamente in questa fase finale della stagione.