Bacigalupo Vasto Marina, il vertice del club è sempre più femminile

SE DIETRO UN GRANDE UOMO C’È SEMPRE UNA GRANDE DONNA...

Si può dire lo stesso della nostra Società, che nell’ormai passata stagione ha avuto al vertice la brillante Presidentessa Angela Di Benedetto, la quale quest’anno sarà affiancata da altre due grandi Donne nel ruolo di Vicepresidente, Rita e Giovanna Di Sario, tocco in più per questa grande famiglia.

Dato l’Eccellente lavoro svolto, confermatissimi Mister Roberto Cesario, che coprirà anche il ruolo di direttore tecnico, e il suo Vice Andrea Gizzarelli;

altrettanto confermato il DS Alfonso Calvitti che si sta già muovendo da tempo per la prossima stagione;

altri cinque nuovi ingressi a livello dirigenziale, con esperienza a livello calcistico in altre piazze.

Per tutto ciò che riguarda il Marketing e Pubbliche relazioni, diamo il benvenuto a Lino Marino;

a Stefano Troilo invece è stato affidato l’incarico di addetto stampa.

Per ultimi, ma non per ordine d’importanza, il Direttore Generale Pino Travaglini ed il Presidente Onorario Giancarlo Zappitelli.

A seguire l’organigramma societario per la prossima stagione sportiva:

PRESIDENTE ONORARIO: GIANCARLO ZAPPITELLI

PRESIDENTE: ANGELA DI BENEDETTO

VICEPRESIDENTE: RITA DI SARIO, GIOVANNA DI SARIO

DIRETTORE GENERALE: PINO TRAVAGLINI

CONSIGLIERI: PASQUALE CIRULLI, CRISTOPHER LO MELE, MICHAEL LO MELE, RODOLFO SISTI, PASQUALE CIUFFREDA, GIUSEPPE LA RANA

COOPRESIDENTE E PRESIDENTE SETTORE GIOVANILE: GIANFRANCO IAMMARINO

VICE PRESIDENTE SETTORE GIOVANILE: PIERO NAPOLETANO

ALLENATORE PRIMA SQUADRA E DIRETTORE TECNICO: ROBERTO CESARIO

DIRETTORE SPORTIVO: ALFONSO CALVITTI

RESPONSABILE AREA MANAGER: ROBERTO CELENZA

RESPONSABILE RAPPORTI PRIMA SQUADRA E SETTORE GIOVANILE: FRANCESCO ZAPPITELLI

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE: MAURIZIO BAIOCCO

SEGRETARIO: DINO MONTEFERRANTE

RESPONSABILE MARKETING E PUBBLICHE RELAZIONI: LINO MARINO

ADDETTO STAMPA: STEFANO TROILO

SOCIAL MEDIA: FRANCESCO ZAPPITELLI, LORIS NAPOLETANO

DIRIGENTI: CARLO BENVENGA, NICOLA CICCOTOSTO, LUCA DANZI, LORIS NAPOLETANO, ANTONIO VALENTINI

LOGISTICA: LUIGI DI FRANCESCO

FISIOTERAPISTA: LUCA DEL CASALE