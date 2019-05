Bolami e la Vastese: "Teniamoci stretta la Serie D"

Una conferenza stampa per fare il punto della situazione sulla stagione appena conclusa e, soprattutto, su quella che verrà.

Franco Bolami, presidente della Vastese, ha parlato di tutto: dalla necessità di tenersi stretta la serie D all’importanza di allargare i quadri societari. Senza dimenticare l’impiantistica sportiva, che per l’immediato prevede la gestione del campo dei Salesiani.

“E vero – ha sottolineato il presidente al termine del suo quarto anno di gestione alla guida della società biancorossa – stiamo lavorando con il chiaro intento di non ripetere gli errori della scorsa estate. E’ stato un anno faticoso, non possiamo e non dobbiamo dimenticarlo. La Vastese è di tutti e sarà sempre di tutti e proprio per questo, nei prossimi giorni, è nostra intenzione lavorare sul potenziamento della base societaria. Mi vedrò con diversi imprenditori con il chiaro obiettivo di porre le basi per un futuro migliore. La città ha tradizione da vendere e la società è sana. Su questo nessuno può nutrire dei dubbi”.

Franco Bolami ha annunciato anche che la prossima settimana si vedrà con il tecnico Aldo Papagni: l’intenzione è quella di confermarlo.

“Chiaramente dipenderà anche da lui. Se sposerà il nostro progetto, che è quello di tenerci stretta la serie D, resterà con noi. In caso contrario ci muoveremo diversamente.”

Sempre nei prossimi giorni saranno definite le posizioni del direttore generale Andrea Masciangelo e del direttore sportivo Pino De Filippis.