Asd Futsal Vasto: il 4 giugno uno stage per il ragazzi nati dal 2000 al 2006

Martedì 4 giugno è in programma uno stage per i rigazzi nati dal 2000 al 2006 organizzato dalla Asd Fitsal Vasto. L'appuntamento è al Palasalesiani in via S. Caterina da Siena a Vasto:

alle ore 16 per gli Under 15 giovanissimi (2005-2006);

alle ore 17 per gli Under 17 allievi (2003-2004);

alle ore 18 per gli under 19 juniores (2000-2001-2002).

Per informazioni è possibile contattare Giampaolo, 3497562543 o Domenico, 3341714991.