Cuore Vasto Basket: rimonta 'da urlo' con il Mosciano. Serie sull'1-1

Rimonta 'da urlo' per la Vasto Basket e serie della finale play off ora sull'1-1 con l'Olimpia Mosciano.

Dopo la sconfitta nella gara iniziale di domenica scorsa al PalaBCC, serviva una vittoria ai biancorossi per rimettersi in carreggiata ed è arrivata al termine di una gara dal finale 'pazzesco' (68-66 il punteggio), coi vastesi che, sotto di 10 punti a poco meno di 3 minuti dalla fine della partita (56-66), sono riusciti punto dopo punto a ricucire lo strappo, a mettere la freccia ed a condurre in porto un successo che, onestamente, sembrava impossibile da centrare a un certo punto della contesa.

E invece, come non raramente accade, la pallacanestro regala emozioni indescrivibili ed una girandola di sensazioni uniche e particolari. Gli ospiti, che sembravano ormai avere la sfida in pugno, sono crollati sotto i colpi dei vari Di Tizio, Dipierro, Ucci e Oluic soprattutto, sbagliando anche dalla lunetta, ad una manciata di secondi dalla chiusura, i tiri liberi che avrebbero potuto portare il match al supplementare.

Da annotare, in negativo, una gestione arbitrale assolutamente insufficiente e non degna dell'importanza della posta in palio. Prima dell'inizio osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Domenico Adorante e Domenico Di Carlo, due grandi amici della palla a spicchi biancorossa.

Gongola coach Giovanni Gesmundo, così come il presidente Giancarlo Spadaccini e tutta la dirigenza del club: la squadra, pur in una situazione oggettiva di notevole difficoltà con alcuni giocatori non al meglio, è riuscita a ricacciare fuori un'energia ed una spinta determinanti per mantenere il confronto ancora in bilico.

Ora due partite da giocare a Mosciano con l'eventuale 'bella' al PalaBCC. La storia di questa finale play off è ancora tutta da scrivere, la certezza è che la Vasto Basket c'è.