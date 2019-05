Una proposta per il calcio giovanile a Vasto: "L'unione fa la forza"

“Fare calcio a Vasto è possibile“: arriva dalla Pgs Vigor Don Bosco, società di calcio giovanile vastese, una proposta per il settore giovanile locale del pallone, nell'auspicio di una maggiore e più proficua collaborazione tra i vari “attori” in campo.

“Dal 1983 – si legge in una nota – siamo attivi nel mondo del calcio giovanile a Vasto ed abbiamo vissuto tutti questi anni attivamente ed intensamente. Svolgiamo con passione l’educazione attraverso il calcio dei giovani vastesi ed immaginiamo un’idea di fare calcio volta a crescere giovani uomini e possibilmente giovani calciatori.

Lo scopo principale delle scuole calcio è educare ed ove possibile formare giovani calciatori in grado di dominare il pallone. Forse, inseguendo i risultati, si è persa la voglia di fare calcio e pensare solo ai trofei. Il risultato fine a se stesso è una sconfitta.

E’ impensabile una realtà vastese di circa 800 ragazzi che non riesce a rifornire in maniera strutturale le realtà semiprofessionistiche locali ed ancora oltre. Da anni facciamo la stessa proposta ed ora vogliamo condividerla con tutti. Tutte le società Pgs Vigor Don Bosco, Bacigalupo Vasto Marina, Virtus e Futsal fino agli esordienti dovrebbero lavorare con le proprie identità sostenute a qualsiasi titolo dalla Vastese Calcio e dalla Bacigalupo Vasto Marina. Oltre i 12 anni i ragazzi più pronti dovrebbero fare parte dei Giovanissimi Vastese, degli Allievi Vastese, degli Juniores vastese e, se pronti, delle realtà semiprofessionistiche locali ed anche oltre. Immaginiamo quindi il Vastese tutto unito insieme, senza invidie e senza avversari, ma con lo scopo di fare calcio e nulla più. La Vastese e la Bacigalupo Vasto Marina dovrebbero sostenere in quota parte tutte le scuole calcio si avvantaggiandosi del lavoro di tutti nel formare giovanissimi, allievi e juniores con matricola vastese. Tutti gli allenatori miglioriVasto è una città ricca) dovrebbero collaborare a questo progetto. Il frutto di questa idea nel medio e lungo periodo riuscirà a fornire giovani calciatori in grado di affrontare un campionato di Eccellenza, di Serie D e speriamo anche oltre.

Vastese, Bacigalupo-Vasto Marina, PGS Vigor Don Bosco, Virtus e Futsal Vasto tutti insieme, senza rivalità, con le proprie identità e solo con la voglia di fare calcio e calcio a 5.

La Pgs Vigor Don Bosco per mostrare la propria buona volontà ha inviato una proposta di collaborazione a tutte le società del territorio ed è pronta a dare il proprio contributo. Fare calcio a Vasto è possibile“.