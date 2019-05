Sfida 'bis' al PalaBCC: obiettivo riscatto per la Vasto Basket

Obiettivo riscatto per la Vasto Basket.

Si gioca al PalaBCC la gara2 della finale play off (palla a due alle ore 20,30) e i biancorossi di coach Giovanni Gesmundo sono chiamati a vincere per riequilibrare la serie in vista - in caso di affermazione - delle successive due partite da affrontare in campo esterno.

"Dobbiamo pareggiare i conti, ce lo meritiamo, se lo merita la società, se lo merita una città che non ha fatto mancare il proprio apporto ai propri beniamini. Se lo meritano quei bambini che urlavano ad ogni canestro dei nostri ragazzi e si disperavano a fine partita - si legge in una nota del club del presidente Spadaccini -. Si sa... le finali sono cosi, un campionato a parte. Tutto ciò fatto e ottenuto nella regular season si annulla, strano ma vero.

I ragazzi di Coach Gesmundo si guarderanno in faccia: in questi momenti il canestro sbagliato, la difesa bucata o la palla buttata sugli spalti conta poco. C'è bisogno di fame, dobbiamo avere fame. Il moudus operandi è sempre lo stesso. Non c'è altro da aggiungere, c'è solo da aspettare che arrivi giovedì... e non vediamo l'ora. La gente come noi non molla mai. Forza!"