Al via la nuova stagione del beach soccer italiano, Vastese in campo

Il campionato di Beach Soccer più competitivo e longevo al mondo è pronto a vivere la sua 16ª stagione sempre sotto l’egida della FIGC - Lega Nazionale Dilettanti.

L'unico, originale e ufficiale Beach Soccer andrà in scena sulla spiaggia del lungomare Barcellona di Alghero, una location suggestiva ed ottimale per gli sport sulla sabbia. Il calcio in spiaggia torna dopo meno di un anno sul luogo magico dove lo scorso settembre la Nazionale alzò al cielo il titolo Europeo. Il successo di pubblico riscosso, lo stadio sempre stracolmo di appassionati, ha confermato Alghero come meta ideale per gli eventi sportivi sia a livello nazionale che internazionale.

Si parte il 22 maggio con i preliminari. La competizione entrerà nel vivo domani con gli Ottavi della Coppa Italia AON. Venerdì 24 sono in programma i Quarti; sabato 25 andranno in scena le Semifinali e domenica 26 le Finali.

Tra le formazioni in campo c'è la Vastese Beach Soccer, allenata da mister Andrea Sabalino, pronta ad una nuova stagione di impegno e passione.

La Coppa Italia AON, come ormai da tradizione, dopo lo spostamento del 2018, torna ad essere il primo appuntamento stagionale del Beach Soccer italiano targato Lega Nazionale Dilettanti. La competizione, uno dei tre riconoscimenti in palio nel 2019 oltre allo Scudetto e alla Supercoppa, rappresenta un ottimo banco di prova per i club, visto che diciotto squadre partecipanti alla Poule Scudetto e Promozione saranno impegnate in 36 partite concentrate in cinque giorni. L’imprevedibilità di questa competizione è confermata dall’albo d’oro delle ultime quattro edizioni conquistate da altrettanti club diversi.

PROGRAMMA GARE

Turno Preliminare – Mercoledì 22 maggio

P1) Atletico Licata-Genova h: 16.45

P2) Ecosistem Catanzaro-Virtus Entella h: 18.00

1ª GIORNATA

Giovedì 23 maggio

Gara 1: No Name Nettuno-Sambenedettese h: 16.45 (campo n.2)

Gara 2: Sport Palazzolo-Pisa h: 10.30

Gara 3: Vastese-Lamezia Terme h: 11.45

Gara 4: Cagliari-Napoli h: 18.00

Gara 5: Canalicchio Ct-Sicilia h: 13.00

Gara 6: Viareggio-Romagna h: 14.15

Gara 7: Terracina-Vincente P2 h: 15.30

Gara 8: Catania-Vincente P1 h: 16.45

Finale (17/18) perdente P1 – Perdente P2 h: 15.30 (campo 2)