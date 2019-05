Vasto Basket, prima amara: il Mosciano passa al PalaBCC

Finale play off dalla prima gara amara per la Vasto Basket.

L’Olimpia Mosciano espugnato il PalaBCC sfruttando una buona dose di fortuna e la serata non propriamente brillante dei biancorossi di casa. Termina sul punteggio di 82-69 a favore dei ragazzi di coach Verrigni la partita iniziale dell'ultimo atto degli spareggi per il salto di categoria in Serie C Gold. Per la truppa di coach Giovanni Gesmundo, ad ogni modo, non c'è tempo per recriminare: giovedì sera (ore 20,30) si torna subito in campo, di nuovo sul parquet amico di via dei Conti Ricci, e stavolta non bisognerà fallire l'appuntamento con la vittoria per riequilibrare la serie (al meglio delle 3 su 5).

GENERAZIONE VINCENTE VASTO BASKET–OLIMPIA MOSCIANO: 69-82 (10-22; 32-44; 50-65)

Vasto: Ucci 10, Ianuale 9, Ciampaglia 2, Di Tizio 17, Oluic 17, Dipierro 10, Peluso 4, Ierbs 0, Flocco 0, D’Annunzio 0, Di Rosso 0, Cicchini 0. Coach: Gesmundo

Mosciano: Di Giandomenico 7, Alessandri 16, Neri 12, Scafidi 17, Assogna 14, Di Febo 10, Medori 0, Giansante 0, Mazzocchitti 0, Caprioni 0, De Laurentiis 6, Ippolito 0. Coach: Verrigni