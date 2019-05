Iannone è tradito pure dall’Aprilia: triste ritiro a Le Mans

Non c’è pace per Andrea Iannone. Ancora alla prese con una condizione fisica difficile dovuta al dolore persistente alla caviglia sinistra, a Le Mans il vastese viene pure tradito dalla sua Aprilia, che lo costringe al ritiro dopo soli nove giri. Un weekend a dir poco tormentato per “il Maniaco”, che aveva fatto intravedere timidi segnali di risveglio nella giornata di venerdì per poi crollare durante le qualifiche ufficiali - chiuse in ultima posizione - e nella gara di oggi.

La gara - L’avvio in verità era stato incoraggiante per Iannone, che aveva guadagnato quattro posizioni di cui due dovute agli out di Mir e Abraham, scivolati durante il giro di ricognizione e costretti perciò a partire dai box. Il pilota chiude così il primo giro in diciottesima posizione, mentre Marquez difende la prima piazza dagli attacchi di Petrucci. Rossi e Dovizioso invece battagliano per il podio, preceduti però da Miller.

Poi è proprio l’australiano a scatenarsi e a strappare la leadership allo spagnolo, seguito da Dovizioso e Rossi, con Petrucci momentaneamente fuori dai giochi che contano. È lotta tra Miller e Marquez, con i due italiani che cercano di approfittarne. All’ottavo giro Iannone, dopo aver superato Syahrin, è diciassettesimo per effetto delle cadute di Bagnaia e Vinales. Ma la lenta risalita del vastese si interrompe qui, perché la sua Aprilia accusa dei problemi e lo costringe a rientrare anticipatamente ai box. Vince Marquez con un bel distacco su Dovizioso e Petrucci, autori di una gran lotta nel finale. Quarto Miller, quinto Rossi.

Prossimo appuntamento il 2 giugno al Mugello, una pista che storicamente ha sempre esaltato Iannone. Difficile l’asfalto fiorentino possa magicamente riaccendere gli antichi fasti. Ben più facile immaginare, invece, che il gran premio di casa sarà l’ennesima tappa tormentata della sua ormai personalissima e infinita Via Crucis.

(Immagine di copertina tratta da Motorsport).