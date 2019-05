MotoGP, qualifiche sofferte per Iannone: partirà ultimo a Le Mans

È ancora ultima posizione. Ma stavolta con le aggravanti della pioggia, di una moto in piena fase di sviluppo e del dolore al piede sinistro che continua a persistere dopo la caduta nelle scorse FP4 di Jerez. Andrea Iannone domani partirà dal fondo della griglia di Le Mans ed è atteso da una gara proibitiva da ogni punto di vista.

Nella giornata di venerdì c’erano stati timidi segnali di risveglio. Mentre il suo compagno Espargarò aveva addirittura guadagnato l’ottava posizione nelle FP1 e FP2, Iannone le aveva chiuse in diciannovesima, migliorandosi di un secondo tra la prima e la seconda sessione. Poi, nelle FP3 corse oggi sul bagnato, “il Maniaco” era precipitato in ultima posizione, a ben 1,7 secondi dal 21esimo posto di Syahrin.

“Non sono ancora al 100% con la caviglia, soffro un po’ in staccata per il dolore, ma non è questa la cosa che mi limita di più”, aveva detto Iannone.“Stiamo lavorando per cercare di rallentare meglio la moto, la frenata è dove soffriamo di più e questo poi pregiudica le altre fasi della guida, come l’uscita e l’accelerazione. Abbiamo fatto un buon miglioramento rispetto al mattino e continueremo a lavorare in questa direzione. Dunque stringerò i denti e continuerò a dare il massimo”.