Gara1 al PalaBCC: inizia la finale play off per la Vasto Basket

Finale, ci siamo.

Domenica 19 maggio la prima delle gare che decreteranno la promozione in C Gold tra Vasto Basket e Olimpia Mosciano.

"Dal 27 agosto - si legge in una nota del club biancorosso -, la Vasto Basket di strada ne ha percorsa. Conferenza stampa di presentazione a 'carte scoperte'. L'obiettivo è chiaro: vogliamo andare su. Nei mesi precedenti, nelle camere societarie, gli addetti ai lavori hanno lavorato sodo per poter consegnare a coach Gesmundo un roster di prima fascia, proprio come voleva lui. Partenza a rullo compressore, 18 su 18 entusiasmo a mille. Oggi qualcosa è cambiato, ma di certo non è mutata la voglia di vincere, di sudare, di conquistare la C Gold che tutti cerchiamo da tempo.

L'infermeria non ci ha strizzato l'occhio ma la Vasto Basket ha superato anche questi problemi con un grande cuore, andando a chiudere la semifinale con un +30 senza possibilità di appello. Ora viene il bello, ora c'è la finale e sarà tutta abruzzese".

L'Olimpia Mosciano, nella fase regolare, ha collezionato 36 punti, posizionandosi subito dopo la Teramo a Spicchi. Ironia della sorte, le prime tre abruzzesi si trovano tutte in finale: è un motivo di grande orgoglio per il comitato regionale e per tutto il movimento cestistico relativo.

Nei play off, dopo aver battuto Tolentino e Urbania, Mosciano ora incrocia di nuovo Vasto, arrivata a questo appuntamento dopo aver eliminato le marchigiane Jesi e Recanati. Coach Verrigni disporrà di ottimi talenti quali Scafidi, Norman Neri, Di Giandomenico (in cabina di regia) e il bravo Christian Assogna. Gesmundo, invece, non avrà Fontaine, ma può contare su Ianuale.

Spazio ai numeri e curiosità: sarà il testa a testa tra i top scorer della serie: Goran Oluic (113 pt all'attivo 22.6 di media pt) opposto a Dominic Scafidi (96 pt con una mp di 24.0). Per il 'maestro' Vincenzo Dipierro, dopo 4 campionati vinti, c'è la possibilità di mettere in bacheca anche il quinto sigillo, il secondo con la maglia biancorossa ormai cucita sul petto.

"Ci aspettiamo un PalaBCC di altri tempi, bello colmo e partecipativo come abbiamo visto domenica scorsa in gara3 con Recanati - si conclude nella nota -. Domenica alle 19 c'è bisogno di voi, abbiamo bisogno della nostra città, della nostra gente, dei nostri ragazzi. C'è bisogno che tutti voi, cari concittadini, prenderete posto sugli spalti per sostenere i nostri ragazzi, i vostri ragazzi e spingerli verso la vittoria finale. C'è da scrivere la storia, è il momento giusto. Siamo arrivati dove volevamo, inizia l'ultimo ballo. E' il caso di ballare insieme. Forza ragazzi!"