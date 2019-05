Incetta di titoli e riconoscimenti: i fratelli vastesi Davide e Nicola Bozzelli campioni regionali

I fratelli vastesi Davide e Nicola Bozzelli sono stati grandi protagonisti al campionato regionale di danze caraibiche andato in scena lo scorso fine settimana al palasport ‘Guido Rosato’ di Lanciano, dove in gara oltre 1.500 ballerini.

I ‘Bozzy Bro‘ si sono laureati campioni regionali abruzzesi 2019 nelle seguenti discipline: Salsa Shine 16/OL classe A (Davide Bozzelli primo classificato); riconoscimento per Davide Bozzelli da parte del comitato Regionale Abruzzo FIDS 19/27 classe AS internazionale; Combinata Caraibica 19/27 classe A1 (Nicola Bozzelli e Sofia Compagnucci primi classificati) e Campioni Caribbean show dance 16/OL (Davide Bozzelli).

Per i brillanti risultati ottenuti si dicono soddisfatti e orgogliosi e già si preparano e concentrano per la prossima sfida, in programma nelle Marche con la tappa di Coppa Italia, nei giorni 1 e 2 giugno.