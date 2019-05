Fa festa la Bacigalupo Vasto Marina: salto in Eccellenza dedicato ad Andrea Marinelli

Festa grande per la Bacigalupo Vasto Marina.

La squadra di mister Roberto Cesario passa nel campionato di Eccellenza abruzzese direttamente, senza la disputa della finale play off di Promozione, per effetto della salvezza in Serie D, dopo le vittorie nei rispettivi spareggi play out, di Vastese ed Avezzano.

Dedica speciale, da parte di tutto il gruppo, ad Andrea Marinelli, giocatore della formazione del patron Pino Travaglini tragicamente scomparso in un incidente stradale.

Il volto di Andrea ha trovato spazio sulla maglietta realizzata per l'occasione, all'interno di un cuore, assieme al logo AM8, a quello della società ed alla scritta "E... ccoci 2018/2019 #Insieme".