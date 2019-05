Recanati ko, Vasto Basket alla finalissima play off

Obiettivo finalissima conquistato: la Generazione Vincente Vasto Basket supera la Pallacanestro Recanati e accede all'atto conclusivo dei play off di C Silver.

I biancorossi di coach Gesmundo hanno superato nettamente, con il punteggio di 83-52, i marchigiani al PalaBCC e dunque staccano il biglietto per il passaggio decisivo per il salto di categoria in C Gold, chiamati ad affrontare la Pallacanestro Mosciano.

Prova di spessore, carattere e grande determinazione del gruppo, trascinato dal solito Goran Oluic e con tutti i giocatori a dare il massimo per conquistare l'importante e preziosa vittoria.

Da domenica prossima il via alla finalissima (3 su 5), con la prima gara di scena sul parquet di via dei Conti Ricci.