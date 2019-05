Vasto Basket a caccia della finalissima play off, al PalaBCC sfida decisiva con Recanati

"Una gara che vale una stagione, una gara che vale la finale".

Così la dirigenza della Vasto Basket presenta l'appuntamento di oggi al PalaBCC (palla a due alle ore 19) con la decisiva gara3 tra i biancorossi di coach Gesmundo e la Pallacanestro Recanati (1-1 il risultato della serie).

"Cari vastesi - si legge in una nota -, siamo arrivati al bivio della gara3, la classica del dentro o fuori. Dopo le prime due gare siamo arrivati al momento cruciale, serve l’ultima spinta per andare avanti e proseguire il nostro lungo cammino verso la C Gold. Di sacrifici ne abbiamo fatti tanti; tante difficoltà hanno intralciato il nostro cammino. Ma, come diceva il grande Vasco, noi siamo ancora qua, eh già.

Oggi alle 19 c’è bisogno di qualcosa in più, c’è bisogno che la nostra città, la nostra gente, i nostri ragazzi del settore giovanile percepiscano l’importanza di questa gara. C’è bisogno che tutti voi, cari concittadini, non vi farete mancare la voglia di affollare gli spalti del PalaBCC per sostenere i nostri ragazzi, i vostri ragazzi e spingerli verso la finale. Non abbiamo altri appelli, è l’ultima chiamata. Il PalaBCC dev’essere il sesto uomo in campo. Ore 19 appuntamento con la Finale!

Tutti insieme! Forza Vasto! La gente come noi, non molla mai".