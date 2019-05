Play out salvezza con l'Agnonese, la Vastese si gioca tutto

Si gioca tutto la Vastese.

Oggi pomeriggio, con calcio d'inizio alle ore 16, va in scena allo Stadio Aragona la gara del play out salvezza tra i biancorossi e l'Olympia Agnonese. Alla squadra di Papagni è sufficiente anche un pari (se al 90' si proseguirà coi tempi supplementari, ma niente rigori), ma è chiaro che in partite secche e dalla posta in palio che scotta come quella odierna di calcoli e tatticismi non se devono fare troppi.

“Dobbiamo giocare una partita intelligente e vincere – ha detto Papagni –.Vasto e la Vastese non possono permettersi di retrocedere. Per la Vastese, alla luce di come è andata quest’anno la stagione, battere l’Agnonese significherebbe vincere il campionato”.

I PREZZI:Tribuna centrale 20 euro. Tribuna laterale 12 euro. Curva d’Avalos e Curva Tobruk 5 euro. La Tobruk è riservata ai tifosi ospiti.