Previsto maltempo, rinviato il Cicloraduno Trofeo Avis Vasto

L'appuntamento con il cicloraduno Trofeo 'Avis Vasto', in programma domenica 12 maggio, inserito nel calendario degli eventi vastesi in vista della tappa Vasto-L'Aquila al Giro d'Italia, è stato rinviato per previsioni meteo avverse.

La manifestazione, comunicano gli organizzatori del Ciclo Club Vasto, si svolgerà domenica 16 giugno.