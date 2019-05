Vasto Basket sconfitta a Recanati, domenica decisiva gara 3 al PalaBCC

Ha lottato, fino all'ultimo la Vasto Basket, nella gara giocata a Castelfidardo contro la Pallacanestro Recanati, ma hanno prevalso i marchigiani che pareggiano i conti nella serie play off, determinando dunque la necessità della terza e decisiva partita da disputarsi domenica al PalaBCC.

E' terminata sul punteggio di 68-65 la sfida in terra marchigiana, sempre sul filo dell'equilibrio e molto combattuta. Nel team di Gesmundo fuori Fontaine e, nelle battute conclusive del match, problemi anche per Oluic, toccato duro da un avversario.

Come detto, insomma, ci vorrà la 'bella' per determinare chi tra Vasto e Recanati raggiungerà l'atto finale dei play off che vuol dire salto di categoria in C Gold. La Vasto Basket ha bisogno di tutto il caloroso sostegno del pubblico amico.